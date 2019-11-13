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Общество

Сбор книг для заключённых стартовал в Псковской области

13 ноября Псковское отделение Ассоциации юристов России объявило акцию «Подари заключенному книгу», направленную на сбор литературы для людей, находящихся в местах лишения свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы акции.

Она приурочена к Всемирному дню добра. Своим проектом ассоциация юристов решила присоединиться к акции «Щедрый вторник». В организации пояснили, что в адрес Общественной наблюдательной комиссии Псковской области часто приходят письма из различных исправительных учреждений с жалобами на отсутствие «хороших, умных» книг. Отмечается, что во многих изоляторах, тюрьмах и колониях библиотечные фонды не обновляются десятилетиями. «Между тем, хорошая литература помогает пристальнее всматриваться в себя, сохранить и развивать себя как личность, книги помогают заключённым сохранить человеческое достоинство, чтобы остаться человеком в непростых условиях неволи», - подчеркнули в ассоциации.

Акция продлится по 2 декабря 2019 года. Итоги подведут 3 декабря в международный день благотворительности.

Книги можно приносить по адресу: Псков, улица Ленина, дом 7 с 9:00 до 17:00 (по рабочим дням). 

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