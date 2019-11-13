0
09:51
На острове в Псковском озере снесут незаконно построенный дом
11:38
ФОТОФАКТ: Из-за ДТП затруднён проезд по улице Вокзальной в Пскове
10:46
Уровень воды в Шелони пошел на спад, МЧС держит на контроле ситуацию на Псковской ГРЭС
18:55
Земляные работы у Анастасьевской часовни в Пскове остановлены из-за нарушений
17:54
ФОТОФАКТ: Городской автобус в Пскове ехал с открытой дверью
15:40
ФОТОФАКТ: Последствия разлива реки Шелонь в Порхове
13:07
Поезда из Пскова в Москву и обратно пришли с опозданием 9 ноября
Еще новости
Происшествия

Несколько улиц Пскова более часа оставались без света из-за аварии

13 ноября в 18:30 в результате аварии без электроэнергии остались несколько многоквартирных жилых домов в Пскове на улицах Петровская, М.Горького, Пароменская.

Также были обесточены светофоры на перекрёстках Рижского проспекта с улицей М.Горького и с улицей Петровской. Не работали светофоры и на пересечении улиц Коммунальной и М. Горького, а также Коммунальной и Петровской. При этом уличное освещение авария не затронула.

Как стало известно корреспонденту Псковского агентства информации, ремонтная бригада энергетиков выехала к месту аварии. Неполадки были устранены за время чуть более часа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На острове в Псковском озере снесут незаконно построенный дом
13 ноября 2019
На острове в Псковском озере снесут незаконно построенный дом
ФОТОФАКТ: Из-за ДТП затруднён проезд по улице Вокзальной в Пскове
11 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Из-за ДТП затруднён проезд по улице Вокзальной в Пскове
Уровень воды в Шелони пошел на спад, МЧС держит на контроле ситуацию на Псковской ГРЭС
11 ноября 2019
Уровень воды в Шелони пошел на спад, МЧС держит на контроле ситуацию на Псковской ГРЭС
Земляные работы у Анастасьевской часовни в Пскове остановлены из-за нарушений
10 ноября 2019
Земляные работы у Анастасьевской часовни в Пскове остановлены из-за нарушений
ФОТОФАКТ: Городской автобус в Пскове ехал с открытой дверью
10 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Городской автобус в Пскове ехал с открытой дверью
ФОТОФАКТ: Последствия разлива реки Шелонь в Порхове
09 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Последствия разлива реки Шелонь в Порхове
Поезда из Пскова в Москву и обратно пришли с опозданием 9 ноября
09 ноября 2019
Поезда из Пскова в Москву и обратно пришли с опозданием 9 ноября
Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги
07 ноября 2019
Порхов после ливней: Утки во дворах, подтопленные дома и размытые дороги

Идет загрузка...