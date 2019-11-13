Несколько улиц Пскова более часа оставались без света из-за аварии

20:06, 13 ноября 2019, ПАИ

13 ноября в 18:30 в результате аварии без электроэнергии остались несколько многоквартирных жилых домов в Пскове на улицах Петровская, М.Горького, Пароменская.

Также были обесточены светофоры на перекрёстках Рижского проспекта с улицей М.Горького и с улицей Петровской. Не работали светофоры и на пересечении улиц Коммунальной и М. Горького, а также Коммунальной и Петровской. При этом уличное освещение авария не затронула.

Как стало известно корреспонденту Псковского агентства информации, ремонтная бригада энергетиков выехала к месту аварии. Неполадки были устранены за время чуть более часа.