Преподаватель псковского колледжа искусств Юлия Кононова стала лауреатом международного конкурса

20:33, 13 ноября 2019, ПАИ

Лауреатом I степени третьего международного конкурса музыкального искусства имени А.К. Глазунова стала преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Юлия Кононова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Конкурс проходил с 4 по 10 ноября на базе Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова. Участники конкурса - солисты, ансамбли и хоровые коллективы из различных регионов России, СНГ, зарубежных стран.

Инструментальный ансамбль Юлии Кононовой (аккордеон) и Дианы Гасановой (гитара) получил самую высокую оценку жюри конкурса.

В его состав вошли: Владимир Соловьев - заслуженный деятель искусств РФ и Республики Карелия, заведующий кафедрой народных инструментов Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, профессор, председатель жюри; Андрей Горбачев–профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заведующий кафедрой струнных народных инструментов, лауреат международных конкурсов; Казис Стонкус –аккордеонист, лауреат международных конкурсов, президент Литовского Национального союза аккордеонистов, профессор университета Витаутаса Великого.

По словам Юлии Кононовой, важность участия в исполнительских конкурсах трудно переоценить. Для молодых музыкантов – это творческое общение, возможность профессионального роста, а также получение нового сценического опыта.

Юлия Кононова – выпускница Псковского колледжа искусств, закончила Петрозаводсую государственную консерватории им. Глазунова, в настоящее время учится в ассистентуре-стажировке и преподаёт.