Губернатор и представители Сбербанка обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, ЖКХ, туризма и транспорта

21:32, 13 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктором Вентимилла Алонсо. На мероприятии также присутствовали вице-губернаторы Нинель Салагаева, Татьяна Баринова и Василий Осипов, руководитель регионального Управления цифрового развития и связи Денис Матвеев и управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк Анна Тарасенко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники встречи обсудили возможность внедрения на базе Псковпассажиравтотранса единой системы оплаты проезда с использованием транспортной карты. Сейчас объем безналичных платежей составляет чуть более 20%, такая возможность оплаты существует на 141 автобусе. Планируется закупка еще более 300 терминалов, что позволит обеспечить оплату проезда банковской или транспортной картой на всех автобусах предприятия. Глава региона выразил заинтересованность в развитии системы бесконтактных платежей на общественном транспорте на территории региона и предложил Сбербанку предоставить детальные предложения по реализации проекта.

В ходе общения с главой региона представители Сбербанка представили проект по созданию единого расчетно-информационного центра сферы ЖКХ. Для потребителей услуг такой вариант взаимодействия удобен тем, что все платежи, в том числе от региональных операторов, будут включены в единый документ. «Это ускоряет поступление средств на счета организаций, повышает прозрачность оплаты услуг и собираемость платежей», — рассказал Виктор Вентимилла Алонсо. Губернатор Псковской области отметил, что власти региона изучат вопрос и проанализируют целесообразность внедрения подобной системы.

Одним из возможных направлений сотрудничества представители Сбербанка обозначили анализ туристических потоков как в Псковской области в целом, так и на отдельных крупных событийных мероприятиях. Виктор Вентимилла Алонсо добавил, что такая система в тестовом режиме уже внедрена в Подмосковье и Калининградской области. Также стороны обсудили возможные перспективы взаимодействия в развитии инфраструктуры «Умный город», детских оздоровительных лагерей.

«Все обозначенные направления мы обязательно проработаем с профильными специалистами. Мы открыты к сотрудничеству», — заметил Михаил Ведерников по итогам встречи.