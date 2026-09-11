Создание технопарков способствовало развитию Псковской области - директор «Электрополиса»

16:17, 11 сентября 2026, ПАИ

Директор промышленного технопарка «Электрополис» Ирина Белова высоко оценила взаимодействие власти и бизнеса в Псковской области. В беседе с корреспондентом ПАИ она отметила, что идёт сплочение власти, бизнеса и общества – своего рода консолидация для развития региона.

Ирина Белова подчеркнула, что создание технопарков «Электрополис» и «Агрополис» в Великих Луках, безусловно, способствовало развитию региона. На сегодняшний день в «Электрополисе» 15 резидентов, крупнейший из которых – ЗАО «ЗЭТО».

Кроме того, по словам Ирины Беловой, губернатор Псковской области Михаил Ведерников на недавней конференции отметил, что технопарк получил субсидию, которая повлияет на увеличение количества объектов малого и среднего предпринимательства в области. «В 2023 году Михаил Ведерников поддержал инициативу присвоения технопарку статуса регионального оператора Сколково. 16 сентября вместе с заместителем губернатора Верой Емельяновой состоится встреча с представителями Сколково для плодотворного сотрудничества на благо региона», – отметила Ирина Белова и поблагодарила власти региона за поддержку.

Директор технопарка также рассказала о проекте «Стартапы: все этапы», автором которого она является. Некоммерческая организация «Союз возрождения Псковского края» выиграла конкурс Фонда президентских грантов. Проект реализуется сейчас во всех школах.

«Будущее за молодёжью. Президент России Владимир Путин как раз говорит о том, что надо увеличивать долю технологического предпринимательства среди молодёжи. Мы тоже активно в этом принимаем участие», – сказала Ирина Белова.

Отметим, что поддержка предприятий и развитие экономики региона обсуждались на рабочей встрече президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в Кремле 10 сентября. Глава региона доложил о росте промышленного производства почти на треть, увеличении валового регионального продукта на душу населения и привлечении частных инвестиций.