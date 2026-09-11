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Экономика

Большую поддержку бизнеса со стороны региона отметила руководитель кондитерского дома «Себежанка»

Бизнес в Псковской области чувствует поддержку со стороны региона, заявила шеф-кондитер и идейный вдохновитель кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Поддержка бизнеса со стороны региона очень большая. Помимо различных льготных программ кредитования, есть различные информационные и обучающие семинары», – отметила Александра Сафронова.

Она сообщила, что предприятие четыре раза получало льготные займы в центре «Мой бизнес» на общую сумму 13,5 миллиона рублей. С одним кредитом уже расплатились, со вторым рассчитываются в январе под очень маленький процент.

«Это очень сильно помогает. Без этого кредитования мы шли бы к тому, к чему пришли, не за четыре года, а гораздо дольше. Мы создали и новый цех, и дегустационный зал, и музей», – объяснила руководитель кондитерского дома.

По её словам, центр «Мой бизнес» также помог с оформлением торговой марки «Кондитерский дом «Себежанка» – она уже зарегистрирована. Сейчас в процессе оформления находится географическое указание «Себежский пряник».

Александра Сафронова обратила внимание, что предприятие создало в регионе уникальный туристический объект, объединяющий несколько направлений: гастрономический, промышленный и культурный туризм. В рамках проекта работает музей кондитерского искусства – первый в России. «Мы на этом не останавливаемся. Будем заниматься парковой зоной. У нас полгектара земли в собственности и два гектара в аренде. Хотим создать комплекс, чтобы люди могли приехать, отдохнуть с семьёй и провести время с удовольствием», – добавила она.

Отметим, что поддержка предприятий и развитие экономики региона обсуждались на рабочей встрече президента России Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в Кремле 10 сентября. Глава региона доложил о росте промышленного производства почти на треть, увеличении валового регионального продукта на душу населения и привлечении частных инвестиций.

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