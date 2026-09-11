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Экономика

Андрей Козлов: Индивидуальная программа развития экономики обеспечивает развитие сельского хозяйства региона

Индивидуальная программа развития экономики обеспечивает развитие сельского хозяйства Псковской области, заявил депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов в беседе с корреспондентом ПАИ. Тему развития отрасли затронул губернатор Михаил Ведерников в разговоре с президентом Владимиром Путиным в ходе рабочей встречи в Кремле 10 сентября.

Фото: ПАИ

«В Псковской области действует индивидуальная программа развития экономики, направленная на поддержку аграриев, реализующих крупные инвестиционные проекты. Приоритетным направлением является молочное животноводство – и такой выбор обусловлен особенностями нашего региона», – отметил депутат.

По его словам, Псковская область признана зоной рискованного земледелия из-за большого количества осадков, но для молочного животноводства – это, наоборот, преимущество: обилие влаги обеспечивает богатую кормовую базу.

Андрей Козлов подчеркнул, что благодаря мерам поддержки из областного и федерального бюджетов, в том числе возмещению затрат на капитальное строительство, в регион стабильно привлекаются инвесторы, и каждый год вводится в эксплуатацию по одному крупному объекту. «В результате продуктивность дойного стада и валовое производство молока в регионе неуклонно растут. Это долгоиграющее производство постепенно возрождается, что для нас особенно важно», – сказал он.

Кроме того, добавил депутат, эффективность программы подтверждается конкретными цифрами. Регион участвует в этой программе второй раз, а три года назад она была признана одной из самых результативных: на один привлечённый рубль вкладывается семь рублей собственных средств.

«Такой мультипликативный эффект обеспечивает рост инвестиций и увеличение собственных доходов региона. Программа реально работает, власть выверенно подходит к решению этих вопросов. Итог очевиден: в область идут инвестиции, развивается собственное производство, а экономика региона демонстрирует стабильный рост», – заключил Андрей Козлов.

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