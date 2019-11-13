0
20:22
ФОТОФАКТ: Потоп на дороге в Локнянском районе
17:22
Елену Полонскую избрали главой Пскова
16:43
Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом
16:21
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин
16:04
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:18
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
14:47
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
Еще новости
Общество

Кулинарный конкурс среди пенсионеров состоялся в псковском Красном Кресте

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» в Псковском Красном Кресте состоялся кулинарный конкурс по приготовлению салата из капусты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Из большого многообразия рецептов по приготовлению салатов из капусты, участникам был предложен рецепт по приготовлению самого простого салата. По условиям соревнования всем конкурсантам был предложен одинаковый набор продуктов: капуста, оливковое и растительное масло, яблочный уксус, укроп, высушенная мята, лук, чеснок и сахар. «Королевой» конкурса у всех присутствующих была капуста. Повара серебряного возраста, не теряя времени, быстро приступили к приготовлению салата.

Участники конкурса, дав волю своей фантазии, приготовили непохожие друг на друга салаты. Некоторые «кулинары» для украшения готового блюда из помидора вырезали грибы, а кто–то готовый салат украсил сухой мятой. Отдельные участники конкурса капусту нашинковали так мелко, что готовое блюдо выглядело воздушным. Украшение свежим укропом в виде ёлочек при давало законченному блюду сказочный вид. Салат, в меру заправленный яблочным уксусом, смешанным с ароматным оливковым маслом, был особенно привлекательным и аппетитным. Весьма скромный набор ингредиентов уже через 10-15 минут превратился в сбалансированный и полезный, хоть и простой салат.

Строгое жюри оценило старание, способности и творческий подход соревнующихся и присудило всем первое место.

В конце мероприятия участники конкурса дегустировали свой салат, а некоторые угощали витаминным изделием соседей по столу.

«Домой участники встречи уходили в хорошем настроении. Во-первых, приятно осознавать себя победителем, во-вторых, участие в состязании помогло псковичам «серебряного возраста» раскрыть не только их кулинарные таланты, но и умение работать в команде даже с малознакомыми людьми», - отметили организаторы конкурса.

Напомним, что конкурс в клубе «Здоровое питание» прошёл в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Потоп на дороге в Локнянском районе
13 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Потоп на дороге в Локнянском районе
Елену Полонскую избрали главой Пскова
13 ноября 2019
Елену Полонскую избрали главой Пскова 1
Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом
13 ноября 2019
Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин
13 ноября 2019
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13 ноября 2019
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
13 ноября 2019
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
13 ноября 2019
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»
13 ноября 2019
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»

Идет загрузка...