Кулинарный конкурс среди пенсионеров состоялся в псковском Красном Кресте

22:25, 13 ноября 2019, ПАИ

В рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей-детей войны» в Псковском Красном Кресте состоялся кулинарный конкурс по приготовлению салата из капусты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Из большого многообразия рецептов по приготовлению салатов из капусты, участникам был предложен рецепт по приготовлению самого простого салата. По условиям соревнования всем конкурсантам был предложен одинаковый набор продуктов: капуста, оливковое и растительное масло, яблочный уксус, укроп, высушенная мята, лук, чеснок и сахар. «Королевой» конкурса у всех присутствующих была капуста. Повара серебряного возраста, не теряя времени, быстро приступили к приготовлению салата.

Участники конкурса, дав волю своей фантазии, приготовили непохожие друг на друга салаты. Некоторые «кулинары» для украшения готового блюда из помидора вырезали грибы, а кто–то готовый салат украсил сухой мятой. Отдельные участники конкурса капусту нашинковали так мелко, что готовое блюдо выглядело воздушным. Украшение свежим укропом в виде ёлочек при давало законченному блюду сказочный вид. Салат, в меру заправленный яблочным уксусом, смешанным с ароматным оливковым маслом, был особенно привлекательным и аппетитным. Весьма скромный набор ингредиентов уже через 10-15 минут превратился в сбалансированный и полезный, хоть и простой салат.

Строгое жюри оценило старание, способности и творческий подход соревнующихся и присудило всем первое место.

В конце мероприятия участники конкурса дегустировали свой салат, а некоторые угощали витаминным изделием соседей по столу.

«Домой участники встречи уходили в хорошем настроении. Во-первых, приятно осознавать себя победителем, во-вторых, участие в состязании помогло псковичам «серебряного возраста» раскрыть не только их кулинарные таланты, но и умение работать в команде даже с малознакомыми людьми», - отметили организаторы конкурса.

Напомним, что конкурс в клубе «Здоровое питание» прошёл в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.