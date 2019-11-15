«В добрые руки»: Собаки-старички псковского приюта «Лесопилка»

14:11, 15 ноября 2019, ПАИ

В любом зооприюте есть животные-«пенсионеры». Они старые, больные, но ещё не потерявшие надежду найти хозяина. Сегодня в выпуске «В добрые руки» расскажем о невероятно трогательных собаках-старичках, которые живут в псковском приюте «Лесопилка». Эти добродушные четвероногие мечтают провести последние годы в домашнем тепле у ног любящего хозяина.

Один из символов «Лесопилки» - Дамир. Его нашли в ужасно истощенном состоянии за гаражами, где он бродил совершенно потерянный. Пса привезли в приют, где он стал всеобщим любимцем. Его любят все – от детей до пенсионеров. Дамир ведет себя спокойно, величественно. Огромная собака с поведением котенка. Добрейший пёс очень обожает гулять, ему нравится, когда его вычесывают, любит спать. Этому белому «мишке» около 13 лет, и он всё ещё мечтает о собственном доме.

По соседству с Дамиром живет Бетховен, которому примерно 10 лет. Он прибился к предприятию на окраине города, до этого явно был домашним – волонтёры нашли след от ошейника. Какое-то время сотрудники предприятия ухаживали за собакой, но грозный вид пугал клиентов. В приют пса привезли вместе с будкой, которую Бетховен благополучно таскал за собой по всей территории. Он очень сильный, правда, сейчас, как у всех стариков, у него появились проблемы с суставами. Бетховен плохо ходит, но это не мешает ему иметь очень ласковый характер и тянуться к людям.

Уже более 5 лет живет в приюте Мухтарушка. Он попал в приют из места, которое весьма сложно назвать домом. Мухтар сидел в железном гараже по колено в воде. И плакал, как человек. Последствия той жизни - больные почки, больные суставы. Но Мухтар так любит людей, что давно простил ту, что издевалась над ним. Мухтар первый протянет лапу, когда увидит входящего в ворота приюта. Он очень настойчиво будет требовать прогулки и с удовольствием потащит вас на любимый прудик. Мухтар очарователен, он баловень и артист. Ему около 12-13 лет. Это замечательный пёс для семьи, в которой не хватает того, о ком приятно позаботится.

Альма - подружка Мухтара. Их вместе забирали из того злополучного дома, который зоозащитники назвали человеческим гетто. Альма сидела на цепи в полметра длиной. Ни еды, ни воды у неё не было. Первую неделю в приюте она ела так, будто это её последняя еда в жизни. Альме около 11 лет, она очень умная. Безумно любит диван. Если Альму отстегнуть от поводка, она галопом побежит в помещение, уляжется на диван и будет претворяться невидимкой, только бы её не согнали с любимого местечка. Очень аккуратная. Любит плясать - подпрыгивает под такт, которой задает ей человек.

Живёт на «Лесопилке» пёс Джек. Он не старый, он слепой. На оба глаза. Слепым и измученным Джека увидели на автозаправке, где он бродил, натыкаясь на всё, что стояло на его пути. Долго решался вопрос - как и куда определить молодую, но слепую собаку. Сначала Джек жил на частной передержке, потом уже переехал в приют. Характер - активный, игривый. Из-за слепоты Джек может проявить агрессию к другим собакам, а вот с детьми ладит очень хорошо.

Мох - хромой старичок из Белого Мха. В этом поселке живут бездомные собаки, они больны демодекозом. Однажды оттуда поступил звонок, одному из четвероногих стало совсем плохо. Заоозащитники забрали несчастного пса и победили болезнь. А вот старый перелом лап трогать было уже бесполезно. Так и доживает свой век Мох, передвигаясь на вывернутой лапке. Собака очень спокойная, ласковая.

Старик Витек был найден в центре города. Весь грязный, рядом с такой же чумазой потерявшейся спаниелькой. Обе собаки поступили в приют. Спаниельку быстро забрал хозяин, а Витек так и остался у зоозащитников. Говорят, что его видели с хозяйкой в районе Завеличья. В приюте надеялись, что старый хозяин как-то себя обнаружит, но нет. Так и живет Витёк на «Лесопилке». Он очень спокойный, доброжелательный, любит спать и есть. Ему около 10 лет.

Еще одна несчастная душа - Дед. Этот старый-старый пуделек был обнаружен в канаве с водой, он уже не мог передвигаться. Просто жалобно смотрел на своих спасителей. В приюте долго приходил в себя, не ходил ещё неделю. Потом пришли силы - хорошее питание и отличный уход не заставили себя ждать. Дед стал активно проситься на улицу, играть и передвигаться с космической скоростью. Несмотря на почтенный возраст – более 12 лет, Дед очень коммуникабельный, веселый и миленький. Он с удовольствием, как и положено домашней собаке, встретит старость дома, в семье, на любимом кресле.

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Каждого из этих старичков в приюте любят и балуют. Волонтёры всегда переживают, когда ухудшается здоровье их подопечных, и искренне радуются хорошему самочувствию, аппетиту, улучшению настроения четвероногих. Их век совсем короткий, и лишь единицы смогут найти новый дом и «улететь на радугу» с рук любимого хозяина. «Лесопилка» стала для них домом, и волонтёры стараются окружить каждого заботой, быть рядом до последней минуты. В «Зоозащите» призывают не забывать старичков, которые тоже любят прогулки, почесывания за ушком и общение с человеком. Эти собаки бодры, веселы и по-прежнему верят в то, что хотя бы последние пару лет своей жизни проведут в желанном домашнем тепле. Они рады абсолютно всем гостям, каждый визит волонтёров для них – это праздник, старички всегда ждут. Приезжайте к ним, пока еще не поздно.

Приют «Лесопилка» расположен в Пскове по адресу: Новгородская, 7.

Контактные телефоны руководителей «Зоозащиты»: 8-911-362-31-25 - Вера Короткова, 8-953-237-34-52 - Юлия Конечная.