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Общество

Врио ректора Наталья Ильина: Студенты и преподаватели ПсковГУ внесли свой вклад в Победу

Преподаватели и студенты Псковского государственного университета тоже внесли свой вклад в Победу, многие из них сражались на фронтах, воевали в составе партизанских отрядов. Об этом говорила врио ректора вуза Наталья Ильина, выступая на второй научно-практической конференции, посвященной изучению истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Мероприятие проходит 14-15 ноября в Пскове.

Наталья Ильина подчеркнула, что Псковская область пережила все ужасы оккупации.

«ПсковГУ застала война в разгар летней экзаменационной сессии и выпускных экзаменов», - рассказала она. Зачетные книжки и студенческие, по воспоминаниям свидетелей тех событий, связывали в наволочки. Сами студенты и педагоги уходили на фронт, а не ехали в тыл. «Горжусь, что у нас такая история Псковского университета». - добавила руководитель вуза.

Некоторые из материалов этого периода в его истории представлены на выставке, организованной в холле главного корпуса ПсковГУ, с нею могли познакомиться все участники конференции при входе. А готовили экспозицию нынешние студенты исторического факультета.

Конференция собрала более 80 историков, архивистов сотрудников музеев, общественников, краеведов из разных уголков России, Белоруссии. 

Особое внимание приковано к ней в связи с обнародованием документов, рассекреченных УФСБ России по Псковской области.  

Прямая трансляция ведется с мероприятия здесь >>>. 

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