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Экономика

Псковская область вошла в число лидеров по сбору урожая в СЗФО

Псковская область заняла лидирующие позиции по ряду показателей в сборе урожая в Северо-Западном федеральном округе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на областной комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

По итогам 2019 года псковские аграрии намолотили 150 тысяч тонн зерна, что более чем в 3 раза больше уровня прошлого года. По этому показателю регион оказался на третьем месте в СЗФО. Средняя урожайность составляет порядка 40 ц/га, здесь Псковская область стала второй в федеральном округе.

В число лучших хозяйств по сбору зерновых культур вошли ООО «Тригорское» Пушкиногорского района (там намолотили около 50 тыс. тонн), ООО «Идаванг» Островского района (30 тыс. тонн). Также в тройке лидеров - «ПсковАгроИнвест», где собрали более 15 тыс. тонн зерна.

За 2019 год в Псковской области собрали 21 тыс. тонн рапса при урожайности 28 ц/га. В итоге Псковская область заняла второе место на Северо-Западе по валовому объему производства этой культуры. Больше всего рапса собрано в ООО «Тригорское» и ООО «Идаванг» - 11 и 4 тонны соответственно.

Кроме того, Псковская область стала лучшей в урожайности картофеля — около 350 ц/га. В этом году аграрии региона выкопали порядка 44 тыс. тонн этого корнеплода с 1,3 тыс. га. В КФХ «Витязь» Печорского района накопали больше всего картофеля - 15 тыс. тонн, на втором месте - крестьянское хозяйство Владимира Павлова (Порховский район) - более 13 тыс. тонн. Урожай овощей с открытого грунта в регионе составил 4,6 тыс. тонн.

«Урожай рапса в этом году стал рекордным за всю историю Псковской области. Также самый лучший показатель за все время псковские аграрии показали по урожайности зерновых. По общему количеству намолоченного зерна регион обошел Ленинградскую область, что позволило войти в тройку лидеров по этому направлению», — подчеркнул председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. Он подчеркнул, что в 2019 году урожай оказался самым богатым за последние два десятка лет.

Сейчас в регионе завершают сев озимых культур. Уже посеяли более 16 тыс. га зерновых и около 5 тыс. га рапса. Работа организована в соответствии с установленными планами и сроками.

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