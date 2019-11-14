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Общество

Страховые взносы для индивидуальных предпринимателей хотят увеличить в России

В России хотят установить новые размеры взносов в фонд обязательного медицинского страхования для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой. Соответствующий законопроект подготовило министерство финансов России, пишет «Парламентская газета».

Согласно документу, для лиц, чей доход за расчетный период не превышает 300 тысяч рублей, ставка фиксированных взносов на обязательное пенсионное страхование составит: за 2021 год — 36 тысяч 455 рублей, за 2022 год  – 40 тысяч 433 рублей, за 2023 год – 43 тысячи 57 рублей, за 2024 год – 45 тысяч 907 рублей. Кроме того, предлагается повысить размер взносов на медицинское страхование: в 2021 году – 8 тысяч 763 рублей, в 2022 году 9 тысяч 114 рублей, в 2023 году – 9 тысяч 479 рублей, в 2024 году – 9 тысяч 858 рублей.

Предполагается, что повышение взносов принесет Пенсионному фонду России и фонду обязательного медицинского страхования почти 1 трлн рублей.

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