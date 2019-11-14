Закон о зачислении родных братьев и сестер в одну школу и детсад приняла Госдума

13:26, 14 ноября 2019, ПАИ

Законопроект о зачислении родных братьев и сестер в одну школу или детсад приняла Госдума РФ 14 ноября, сообщает ТАСС. Теперь проживающие в одной семье дети получат право преимущественного приема в дошкольные учреждения и начальную школу, где проходят обучение их братья и сестры. Такие изменения будут внесены в Семейный кодекс РФ и закон об образовании.

Изначально предполагалось установить право на зачисление детей в начальные классы той же школы, куда ходят их браться и сёстры. Ко второму чтению законопроект было решено дополнить и включить туда детские сады.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что в некоторых случаях дети живут вместе, но имеют разную прописку, или семья переезжает, но не хочет менять школу или сад. В результате образовательное учреждение, в котором учится один ребенок, отказывает его брату или сестре по территориальному принципу. Вячеслав Володин добавил, что нововведения будут общими для всех регионов.