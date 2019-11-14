Лучшие молодежные короткометражные фильмы определили в Пскове

14:11, 14 ноября 2019, ПАИ

Финал Всероссийского конкурса авторского молодёжного короткометражного кино «Киномания» прошел в малом зале Псковского драмтеатра имени А. С. Пушкина 13 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра, в шорт-лист вошли десять киноработ и одна вне конкурса.

Директор ГТРК «Псков», член жюри конкурса Наталья Юрченко отметила, что все фильмы были достойными, а их просмотр доставил удовольствие, несмотря на то, что «смотрела она их не первый раз».

Победители в номинации кинолюбителей «Влюбленные в кино»: 1 место – «SpyPods», детская киношкола «Открытый кадр» (рук. Дмитрий Ягода), режиссер Алексей Печников (Москва), 2 место – «Ничего», режиссер Егор Кондрат (Москва), 3 место – «Дружба», режиссер Сергей Микушин (Тюмень).

В категории профессионалов «Кино — это жизнь» лучшим молодежным фильмом года, по мнению жюри стал «Караул», режиссер Рауль Гейдаров (Москва), 2 место ушло к картине «Романс для валторны», режиссер Ирина Киреева (г.Москва), а 3 место взял фильм «Самвел», режиссер Евгений Бакиров (Москва).

Награды за лучший сценарий достались фильму «Караул», сценариста Рауля Гейдарова, работе «Царапина на бисквите», автора сценария Александра Харламова, картине «Самвел» Евгения Бакирова и «Романсу для валторны» Сергея Чихачева.

За лучшую операторскую работу награждены фильмы: 1 место – «Самвел» (оператор Айдар Шарипов), «Префект» (оператор Евгений Козлов), «Романс для валторны» (оператор Алексей Шубаков); 2 место – «Запаска» (оператор Алексей Куприянов), «Царапина на бисквите» (оператор-постановщик Алексей Смагин), «На ощупь» (оператор-постановщик Иван Ирвачев); 3 место – «Небытие» (оператор Юрий Никогосов) и «Вегетерианка» (оператор Андрей Кашурин).

Лучшую работу монтажера отметили в следующих киноработах: 1 место – «Романс для валторны», (монтаж Даниэл Овруцкий), 2 место – «Самвел» (монтаж Алексей Назарчук) и «Царапина на бисквите» (монтаж Юрий Кошкин), 3 место – «Караул» (монтаж Рауль Гейдаров).

В категории «Лучшая работа звукорежиссера»: 1 место – «Романс для валторны» (звукорежиссеры Александр Трухан, Олег Харченко, Павел Емельянов), «Вегетерианка» (звукорежиссер Кирилл Симаков); 2 место – «Самвел» (Владислав Котов); 3 место – «Запаска», (Мария Ушенина, Сергей Садыков).

В номинации «Лучшая работа режиссера»: 1 место – «Караул» (режиссер Рауль Гейдаров); 2 место – «Романс для валторны» (Ирина Киреева) и «Самвел» (Евгений Бакиров); 3 место – «Служба доставки» (Владимир Копцев, Елена Копцева), «Запаска» (Виталий Шепелев), «Царапина на бисквите» (Александр Харламов).

Приз за лучшую женскую роль получила Галина Бокашевская («На ощупь»), а за лучшую мужскую роль: Андрей Кондратьев («Служба доставки»), Николай Орловский («Романс для валторны») и Владимир Маслаков («Караул»).

Некоторые фильмы, представленные на фестивале, покажут в эфире телеканалов «Россия-1» (Псков) и «Первый Псковский».