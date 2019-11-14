Результаты посвященной 75-летию Победы псковской конференции доведут до Владимира Путина

14:51, 14 ноября 2019, ПАИ

Результаты второй Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая проходит в Пскове 14 ноября, доведут до президента России Владимира Путина. Об этом сообщила кандидат педагогических наук, проректор Московского педагогического государственного университета Наталья Склярова в ходе круглого стола «Память о войне и войны памяти: исторические уроки и вызовы современности», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Рекомендации, которые мы сегодня выработаем, будут переданы в Минпросвещения, а результаты конференции в целом доведут до президента Путина», — отметила она.

По словам Натальи Скляровой, на пленарном заседании прозвучали доклады, которые «отозвались болью в сердце». «В период информационных войн и попыток переписать результаты Второй мировой, особенно важно помнить о том, что же произошло на самом деле. Хотелось бы, чтобы наше обсуждение носило конструктивный характер», — добавила проректор.

По словам председателя областного комитета по образованию Александра Седунова тема конференции и обсуждения — память о войне и патриотическое воспитание — имеет очень важное значение. «Губернатор провел несколько заседаний оргкомитета по подготовке празднования 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны, говорилось также о том, как заинтересовывать молодых людей, как воспитывать в них исследователей, заинтересовывать их этой темой», — добавил он.

Заместитель директора департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Елена Смирнова поблагодарила организаторов конференции за проведение мероприятия в международном формате. Она анонсировала Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности...».

Елена Смирнова пожелала всем собравшимся плодотворной работы и практического применения озвученных идей.

Вторая международная научно-практическая конференция, посвященная75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит в Пскове 14-15 ноября. Ее участниками стали около 80 специалистов в области истории, в вопросах изучения Великой Отечественной войны. Познакомиться с документами можно в спецпроекте Псковского агентства информации здесь>>>

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