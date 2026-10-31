О работе дорожной полиции узнали воспитанники детского сада в Новосокольниках

22:05, 31 октября 2026, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции побывали в гостях у воспитанников детского сада в Новосокольниках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Целью общения стали закрепление знаний о правилах дорожного движения и профилактика детского травматизма на дорогах. Вместе с инспектором малыши обсудили основные правила безопасного поведения на дороге, роль дорожных знаков и рассказали, как правильно переходить дорогу и как нужно вести себя на пешеходном переходе.

Ребята также познакомились со службой дорожной полиции. Сотрудница полиции рассказала, какие атрибуты отличают дорожно-патрульную службу: к примеру, почему на форменном обмундировании сотрудников обязательно есть световозвращающие элементы и почему жезл светится в тёмное время суток.