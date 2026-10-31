Врач назвал причины непроизвольного подёргивания глаза

21:44, 31 октября 2026, ПАИ

Дёргающееся веко обычно признак усталости или стресса: так организм просит о передышке. Но иногда такой симптом говорит о более серьёзных проблемах, рассказал заведующий неврологическим отделением Тульской областной клинической больницы Алексей Черкашин, сообщает телеканал «Первый Тульский».

Чаще всего глаз дёргается на фоне хронического напряжения: стресс повышает возбудимость нервной системы, и мышцы вокруг глаза начинают сокращаться непроизвольно.

Спровоцировать это могут недосып, долгая работа за компьютером и слишком много кофе. Иногда достаточно наладить режим, урезать приём кофеина и дать глазам отдых. Ещё одна причина – нехватка витаминов и микроэлементов, например магния и кальция. Но по одному подёргиванию понять, чего именно не хватает, нельзя.

Обычно веко перестаёт дёргаться само. Если симптом держится дольше двух недель, усиливается или идёт вместе с другими нарушениями – пора к врачу. Особенно если глаз сам закрывается, падает зрение или сокращения переходят на другие мышцы лица.