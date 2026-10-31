Как законно снизить плату за электроэнергию, рассказали в Госдуме

21:00, 31 октября 2026, ПАИ

Как законно снизить платежи за электроэнергию на 30–40 %, рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, снизить расход электроэнергии можно за счёт энергоэффективных приборов и ламп.

В частности, замена одной лампы накаливания на LED снижает расходы в восемь – десять раз. При этом срок службы у неё в разы больше. Если заменить все лампы накаливания на светодиодные, то можно в среднем сэкономить 1–1,5 тысячи рублей в год только на освещении. Кроме того, если использовать энергоэффективную бытовую технику класса А и выше, то экономия составит 30–40 % от квитанции за ЖКУ, пояснил Дмитрий Свищев

Он также призвал жильцов проверять квитанции за электроэнергию: «Если у вас стоит счётчик, а плата начисляется по нормативу, то, скорее всего, истёк срок поверки прибора. Проверить дату можно в паспорте счётчика или в квитанции. После поверки показания снова принимаются к расчёту – и вы возвращаетесь к оплате по факту».