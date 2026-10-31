Сотую маскировочную сеть изготовили бежаницкие волонтёры

21:40, 31 октября 2026, ПАИ

Сотую маскировочную сеть с начала работы связали волонтёры Бежаницкой центральной районной библиотеки. Об этом пишет газета «Сельская новь».

«Низкий поклон вам. Ваше сердечное стремление помочь нашим бойцам вызывает уважение и признательность. Наш путь к победе устлан вашими сетями – это слова, с которыми невозможно не согласиться. И то, что делаете вы вместе с тысячами волонтёров нашей великой Родины, приближает нас к победе», – отметили в штабе «За Победу».

Ранее сообщалось, что жители Псковского района отправили на фронт очередную партию гуманитарного груза.