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Таможенные пошлины на 4 млн рублей не заплатил злоумышленник, ввозивший в Псковскую область тягачи

Псковские таможенники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере) в отношении лица, причастного к незаконному ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) трех транспортных средств.

Как пояснили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, через таможенный пост Бурачки на границе Латвии и Псковской области гражданин ввёз три иностранных транспортных средства международной перевозки. Седельные тягачи с полуприцепами различных годов выпуска ввезены без уплаты таможенных платежей.

Общая сумма неуплаченных таможенных платежей по уголовному делу составила 3 миллиона 984 тысячи рублей.

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