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300 тысяч рублей украли лжебанкиры с карты псковички

В Пскове 43-летняя местная жительница лишилась 300 тысяч рублей из-за доверчивости, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонили неизвестные мужчины и представились сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили псковичке, что с её счёта, якобы, кто-то пытается снять деньги, и для того, чтобы их сохранить, попросили женщину перевести их на другой счёт.

Псковичка выполнила все условия, и в результате лишилась 300 тысяч рублей. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.

О том, как действуют телефонные мошенники, и как защитить себя от них, смотрите в видеоролике Псковского агентства информации здесь>>>

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