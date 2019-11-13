Псковичей призывают не поддерживать разговоры с телефонными мошенниками

16:37, 13 ноября 2019, ПАИ

Ежегодно в Псковской области около 600 жителей становятся жертвами телефонных мошенников. Самый распространенный способ обмана – звонок от лжебанкира. Чтобы избежать несанкционированного снятия средств, псковичей призывают не сообщать никому данные своих банковских карт.

О том, как действуют телефонные мошенники, и как защитить себя от них, смотрите в видеоролике Псковского агентства информации.

По данным правоохранительных органов, в Псковской области участились случаи телефонных мошенничеств. Например, в Пскове за 9 месяцев текущего года были зафиксированы 124 случая, в которых псковичи пострадали от лжебанкиров. Это почти в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди пострадавших от таких мошенников есть как пенсионеры, так и сотрудники государственных и муниципальных учреждений, и, несмотря на меры профилактики, которые проводят правоохранительные органы и СМИ, дистанционные кражи денег продолжаются.