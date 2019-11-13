0
20:22
ФОТОФАКТ: Потоп на дороге в Локнянском районе
17:22
Елену Полонскую избрали главой Пскова
16:43
Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом
16:21
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин
16:04
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:18
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
14:47
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
Еще новости
Общество

Псковичей призывают не поддерживать разговоры с телефонными мошенниками

Ежегодно в Псковской области около 600 жителей становятся жертвами телефонных мошенников. Самый распространенный способ обмана – звонок от лжебанкира. Чтобы избежать несанкционированного снятия средств, псковичей призывают не сообщать никому данные своих банковских карт.

О том, как действуют телефонные мошенники, и как защитить себя от них, смотрите в видеоролике Псковского агентства информации.

По данным правоохранительных органов, в Псковской области участились случаи телефонных мошенничеств. Например, в Пскове за 9 месяцев текущего года были зафиксированы 124 случая, в которых псковичи пострадали от лжебанкиров. Это почти в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди пострадавших от таких мошенников есть как пенсионеры, так и сотрудники государственных и муниципальных учреждений, и, несмотря на меры профилактики, которые проводят правоохранительные органы и СМИ, дистанционные кражи денег продолжаются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Потоп на дороге в Локнянском районе
13 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Потоп на дороге в Локнянском районе
Елену Полонскую избрали главой Пскова
13 ноября 2019
Елену Полонскую избрали главой Пскова
Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом
13 ноября 2019
Елена Полонская: Псков должен быть процветающим и уютным городом
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин
13 ноября 2019
На пост главы Пскова претендуют Елена Полонская и Григорий Турчин
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13 ноября 2019
Началась сессия гордумы, на которой выберут главу Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
13 ноября 2019
Глава Бежаницкого района номинирован на «Народное признание-2019»
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
13 ноября 2019
«Однушка» в Пскове вошла в ТОП-5 самых дорогих квартир в СЗФО
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»
13 ноября 2019
Почти 800 тысяч рублей пошли на компенсацию затрат псковичей при переходе на «цифру»

Идет загрузка...