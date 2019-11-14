Неправильные весы в торговых сетях Пскова выявил «Народный контроль»

16:50, 14 ноября 2019, ПАИ

Нарушения требований поверки весового оборудования в торговых сетях Пскова выявил «Народный контроль». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России», в рейде 14 ноября приняли участие активисты партии, представители СМИ и регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ).

Они посетили несколько магазинов и один из рынков города. В рыбном магазине на улице Воровского обнаружено несоответствие средств измерений установленным требованиям о поверке. А на рынке на улице Коммунальной у предпринимателей не нашлось весов с необходимыми свидетельствами, исключение составили контрольные весы. Рядом с рынком активисты побывали в двух магазинах различных торговых сетей, которые также не прошли обязательную поверку весового оборудования в Псковском ЦСМ.

Такие рейды «народные контролеры» проводят для отражения реальной ситуации в данной сфере. Комментируя результаты выезда, региональный координатор партийного проекта «Народный контроль», депутат областного Собрания Анатолий Тиханов констатировал, что правильных весов почти не было. «Получается, что потребитель не защищен. Конечно, мы рекомендовали продавцам сделать поверку весов, не дожидаясь визита контролирующих органов с полномочиями налагать штрафы», - добавил он.

Анатолий Тиханов уточнил, что по итогам мониторинга подготовят отчет на имя координатора федерального партпроекта «Народный контроль», депутата Госдумы Анны Кувычко. В прокуратуру и Роспотребнадзор планируется направить обращения по поводу выявленных нарушений.