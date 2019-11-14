Способы замены старых лифтов в домах ищут в Пскове

16:53, 14 ноября 2019, ПАИ

Пути решения проблемы, связанной с заменой старых лифтов в многоквартирных домах, будут искать власти Пскова. Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас на совещании с руководителями управляющих организаций 14 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Антон Ляугминас отметил, что в ближайшее время состоится рабочая встреча с участием главы администрации Пскова и руководителя фонда капремонта Псковской области, в ходе которой участники совещания будут искать решение этой проблемы. «Но, по большому счету, здесь два выхода: либо бросать все силы и средства на замену лифтов из средств, собранных с псковичей в качестве взносов за капремонт и аккумулированных на счетах фонда. Либо - искать дополнительные источники финансирования», - отметил замначальника УГХ.

В ходе обсуждения участники совещания пришли к общему мнению, что лифты в многоквартирных домах необходимо менять. Однако, чтобы заменить только один лифт в среднем необходимо порядка 2,5 млн рублей.