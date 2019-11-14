0
17:14
«У нас Rolls Royce, чуваки!»: Редкую модель лимузина купили блогеры в Псковской области
17:05
«Предстоит большая работа по рассекречиванию документов»: Научная конференция и проект «Без срока давности» в Пскове (ВИДЕО)
15:56
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
15:39
«Привет, ивент!» - 14 ноября (ЗВУК)
15:00
Проект «Поисковое движение России «Без срока давности…» презентовали на конференции в ПсковГУ
14:12
Международная научно-практическая конференция к 75-летию Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:43
Гостем ПАИ-live стал директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Еще новости
Общество

Способы замены старых лифтов в домах ищут в Пскове

Пути решения проблемы, связанной с заменой старых лифтов в многоквартирных домах, будут искать власти Пскова. Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас на совещании с руководителями управляющих организаций 14 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Антон Ляугминас отметил, что в ближайшее время состоится рабочая встреча с участием главы администрации Пскова и руководителя фонда капремонта Псковской области, в ходе которой участники совещания будут искать решение этой проблемы. «Но, по большому счету, здесь два выхода: либо бросать все силы и средства на замену лифтов из средств, собранных с псковичей в качестве взносов за капремонт и аккумулированных на счетах фонда. Либо - искать дополнительные источники финансирования», - отметил замначальника УГХ.

В ходе обсуждения участники совещания пришли к общему мнению, что лифты в многоквартирных домах необходимо менять. Однако, чтобы заменить только один лифт в среднем необходимо порядка 2,5 млн рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«У нас Rolls Royce, чуваки!»: Редкую модель лимузина купили блогеры в Псковской области
14 ноября 2019
«У нас Rolls Royce, чуваки!»: Редкую модель лимузина купили блогеры в Псковской области
«Предстоит большая работа по рассекречиванию документов»: Научная конференция и проект «Без срока давности» в Пскове (ВИДЕО)
14 ноября 2019
«Предстоит большая работа по рассекречиванию документов»: Научная конференция и проект «Без срока давности» в Пскове (ВИДЕО)
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
14 ноября 2019
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
«Привет, ивент!» - 14 ноября (ЗВУК)
14 ноября 2019
«Привет, ивент!» - 14 ноября (ЗВУК)
Проект «Поисковое движение России «Без срока давности…» презентовали на конференции в ПсковГУ
14 ноября 2019
Проект «Поисковое движение России «Без срока давности…» презентовали на конференции в ПсковГУ
Международная научно-практическая конференция к 75-летию Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 ноября 2019
Международная научно-практическая конференция к 75-летию Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Гостем ПАИ-live стал директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14 ноября 2019
Гостем ПАИ-live стал директор государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковский губернатор о проекте «Без срока давности»: Его задача — защитить историческую правду
14 ноября 2019
Псковский губернатор о проекте «Без срока давности»: Его задача — защитить историческую правду

Идет загрузка...