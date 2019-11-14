Уличное освещение появится на улице Технической в Пскове
На улице Технической в Пскове появится уличное освещение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Первая очередь работ выполнена в полном объёме и электромонтажные работы завершены. Работы выполняются за счёт внебюджетных средств фирмой-застройщиком, которая начала строительство многоэтажного жилого дома в этом районе.
Освещение второго участка улицы Технической предполагается завершить после строительства ещё одного дома на пересечении улиц Технической и Алёхина