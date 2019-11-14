Псковичка стала соавтором короткометражки в конкурсе ФАДН

17:45, 14 ноября 2019, ПАИ

Псковичка Елена Безденежных стала соавтором короткометражки, завоевавшей гран-при конкурса третьего Всероссийского патриотического межнационального молодежного лагеря «Поколение». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Елена Безденежных входила в команду, которая создала картину «Не прыгай!». Фильм рекомендован организатором лагеря - Федеральным агентством по делам национальностей - к показу на региональных телеканалах. Картина продолжит участие в других творческих конкурсах.

«Не прыгай!» затрагивает проблему детского и подросткового поведения. «Тема сегодня стоит очень остро. Пусть наше кино станет обращением к подросткам, чтобы они не совершали подобных поступков, чтобы жили и радовались жизни», — отметила Елена Безденежных. Она рассказала, что впервые участвовала в создании кинокартины. За время работы над фильмом псковичка успела примерить на себя роль сценариста, режиссера и актрисы. «У нас собралась очень разноплановая, но сплоченная группа. В процессе работы мы проявляли большое уважение и внимание друг к другу. Наверно, именно это помогло нам в итоге добиться такого успеха», — считает она.

В лагере также принимала участие 19-летняя псковичка Софья Золотченко. На конкурс по созданию короткометражных фильмов, посвящённых теме гармонизации межнациональных отношений, её команда представила картину, которая имела сразу три актуальных сюжета. «Я получила уникальный опыт не только в киноработе, но, главное, в общении с разными людьми. Мы не мыслили национальными стереотипами, а видели в каждом человеке, прежде всего, человека», — поделилась девушка.

Ежегодный Всероссийский лагерь «Поколение», направленный на развитие межкультурного и межрелигиозного молодежного сотрудничества, в этом году собрал 170 участников более чем из 50 регионов России. Они посещали мастер-классы, просветительские лекции, встречи с политиками, общественными деятелями, артистами, музыкантами, писателями. Спикеры делились с молодежью историями своих успехов. В учебной программе были практические занятия по командообразованию и деловые игры. Мероприятие проходит каждый год.

Короткометражные фильмы, созданные в рамках Всероссийского лагеря «Поколение», размещены на сайте Федерального агентства по делам национальностей.