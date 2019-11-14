Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове

18:02, 14 ноября 2019, ПАИ

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области инициировал очередную проверку по факту работы подрядчика вблизи Анастасьевской часовни. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель комитета Наталья Тихомирова.

Она рассказала, что комитет ознакомлен с фотографиями с участков проводения работ. На данный момент идет сверка техники на фото заявленной в представленном ранее проекте.

По словам председателя комитета, по факту ранее проводимых застройщиком работ без разработанных разделов по обеспечению сохранности объектов культурного наследия комитет возбудил два дела об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения данных дел суд наложил два штрафа по 200 тысяч рублей за каждое правонарушение. Наталья Тихомирова уточнила, что сам застройщик в судебном заседании свою вину признал.

Ранее земляные работы у Анастасьевской часовни в Пскове остановили из-за нарушений - заказчик и исполнитель не обеспечил археологическое наблюдение во время работ у объекта культурного наследия федерального значения.