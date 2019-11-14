Наказание за продажу фальшивых билетов хотят ужесточить в России

21:15, 14 ноября 2019, ПАИ

В России планируют ужесточить наказание за продажу фальшивых билетов на спортивные мероприятия, пишет газета «Известия» со ссылкой на депутатов Госдумы РФ.

Поводом для рассмотрения вопроса по ужесточению наказания послужил инцидент на матче Лиги чемпионов «Локомотив» – «Ювентус», когда зрители не смогли попасть на матч из-за покупки поддельных билетов у аферистов.

Заместитель председателя комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Игорь Лебедев отметил, что меры против нелегальной продажи билетов необходимо ужесточать законодательно.

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаила Дегтярёва, штрафы для распространителей фальшивых билетов сегодня несопоставимо малы по сравнению с объёмом прибыли от незаконной деятельности.

В настоящий момент максимальные санкции для юридических лиц в соответствии с административным наказанием составляют 100 тысяч рублей.