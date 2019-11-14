Чудотворная икона «Благоуханный цвет» прибудет в Псков 15 ноября

20:02, 14 ноября 2019, ПАИ

15 ноября в Псков в Свято-Троицкий кафедральный собор будет доставлена чудотворная икона Божией Матери «Благоуханный цвет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Троицкого собора.

Поклониться святыне можно будет в этот день с 16:00 до 21:00, 16 ноября - с 8:00 до 21:00 и 17 ноября - с 8:00 до 21:00. Перед святым образом будут регулярно совершаться молебны с чтением акафиста.

Икона «Благоуханный цвет» была написана в XIX веке жителями города Измаил Георгием и Марией, а затем в 1937 году икону подарили монастырю Константина и Елены. В 1962 году храм был закрыт, а братия распущена. Чудотворная икона каким-то образом попала в Преображенский собор Болграда в связи с чем и уцелела. Монастырь был вновь открыт в 2001 году, а в 2004 году по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела образ Божьей Матери вернулся на свое прежнее место в монастыре. К этому же году относился первый зафиксированный случай мироточения этой иконы. Но главным свидетельством ее чудодейственной силы являются случаи исцеления людей, приложившихся к ней.