0
20:34
Рассекреченные документы о злодеяниях нацистов обнародовали в Пскове: Изучаем материалы
18:46
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия
18:02
Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове
17:14
«У нас Rolls Royce, чуваки!»: Редкую модель лимузина купили блогеры в Псковской области
17:05
«Предстоит большая работа по рассекречиванию документов»: Научная конференция и проект «Без срока давности» в Пскове (ВИДЕО)
15:56
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
15:39
«Привет, ивент!» - 14 ноября (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Чудотворная икона «Благоуханный цвет» прибудет в Псков 15 ноября

15 ноября в Псков в Свято-Троицкий кафедральный собор будет доставлена чудотворная икона Божией Матери «Благоуханный цвет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Троицкого собора.

Поклониться святыне можно будет в этот день с 16:00 до 21:00, 16 ноября - с 8:00 до 21:00 и 17 ноября - с 8:00 до 21:00. Перед святым образом будут регулярно совершаться молебны с чтением акафиста.

Икона «Благоуханный цвет» была написана в XIX веке жителями города Измаил Георгием и Марией, а затем в 1937 году икону подарили монастырю Константина и Елены. В 1962 году храм был закрыт, а братия распущена. Чудотворная икона каким-то образом попала в Преображенский собор Болграда в связи с чем и уцелела. Монастырь был вновь открыт в 2001 году, а в 2004 году по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела образ Божьей Матери вернулся на свое прежнее место в монастыре. К этому же году относился первый зафиксированный случай мироточения этой иконы. Но главным свидетельством ее чудодейственной силы являются случаи исцеления людей, приложившихся к ней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия
14 ноября 2019
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия 4
Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове
14 ноября 2019
Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове
«У нас Rolls Royce, чуваки!»: Редкую модель лимузина купили блогеры в Псковской области
14 ноября 2019
«У нас Rolls Royce, чуваки!»: Редкую модель лимузина купили блогеры в Псковской области
«Предстоит большая работа по рассекречиванию документов»: Научная конференция и проект «Без срока давности» в Пскове (ВИДЕО)
14 ноября 2019
«Предстоит большая работа по рассекречиванию документов»: Научная конференция и проект «Без срока давности» в Пскове (ВИДЕО)
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
14 ноября 2019
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
«Привет, ивент!» - 14 ноября (ЗВУК)
14 ноября 2019
«Привет, ивент!» - 14 ноября (ЗВУК)
Проект «Поисковое движение России «Без срока давности…» презентовали на конференции в ПсковГУ
14 ноября 2019
Проект «Поисковое движение России «Без срока давности…» презентовали на конференции в ПсковГУ
Международная научно-практическая конференция к 75-летию Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 ноября 2019
Международная научно-практическая конференция к 75-летию Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...