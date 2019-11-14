Рассекреченные документы о злодеяниях нацистов обнародовали в Пскове: Изучаем материалы

20:34, 14 ноября 2019, ПАИ

Этот день был жарким и насыщенным для всех историков, сотрудников музеев и архивов, краеведов Псковской области. В региональной столице начала работу вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Около 80 экспертов прибыли из других регионов России и из Белоруссии, чтобы обсудить остро стоящие сегодня вопросы: как не обмануть наших детей и не предать память предков. Собравшиеся говорили о необходимости дать отпор искажению истории России и Европы, о важности противостоять фашизму.

Псковский губернатор оказался в числе тех, кто пришел на открытие этой конференции. Говоря с журналистами, он подчеркнул, что сегодня все данные о войне - цифры, результаты сражений, имена героев и преступников - меняются, «практически не встречая никакого сопротивления международного сообщества». Он отметил, что из года в год идет усиление искажений — сокращается количество потерь, принижаются заслуги внесших вклад в Победу людей. А если сравнить русскую и иностранную версию Викпедии, то история появится практически альтернативная история народов.

«Эти искажения, как Окна Овертона, последовательно уничтожают наше с вами прошлое, нивелируют трагедию и подвиг предков. К счастью, история — это не художественный роман, а наука. У нас никогда не будет сомнений, какую страшную беду несли нацисты нашей стране и всему цивилизованному миру», - заявил он.

В ходе конференции состоялась презентация проекта «Без срока давности». Это уникальное явление появилось на свет благодаря усилиям «Поискового движения России», «Российского исторического общества» и киностудия «Ленфильм». Задача проекта — рассказать о жертвах среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Герой России, референт управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов убежден, что такая работа поможет сохранить память об истории страны, об истории многих поколений, переживших войну.

В рамках конференции состоялось знакомство с документами о преступлениях нацистов и их союзников на территории Псковской области. Еще недавно эти материалы находились под грифом «секретно» в архивам ФСБ. Это материалы допросов, сведения о вскрытых захоронениях, чертежи территорий, на которых размещались лагеря, данные о военных преступниках, от рук которых погибли псковичи и те, кто оказался на этой земле в годы оккупации.

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в этот день стал гостем ПАИ-live и в прямом эфире рассказал зрителям о рассекреченных документах, о значении самого факта их рассекречивания. Говорил он и о важности продолжения этой работы.

Материалы накануне были переданы в Государственный архив Псковской области, здесь все желающие смогут познакомиться с копиями рассекреченных документов.

Некоторые из них оказались в распоряжении Псковского агентства информации.

Среди них есть, к примеру, сухие данные о количестве погибших в районах Псковской области — убитых, повешенных, погибших при авианалетах, умерших от истязаний и голода, угнанных в рабство.

Здесь же свидетельство о смерти 14-летнего мальчика, в котором указана причина гибели — «убит бомбой» в июле 1941 года.

Особое место занимают воспоминания свидетелей о расстрелах и казней людей.

«Для каждого из нас Великая Победа — сакральная дата, за которой стоят миллионы сломанных судеб, разрушенные города, стертые с лица земли деревни, целые народы, находившиеся на грани уничтожения, а также невероятный подвиг защитников нашего Отечества», - подчеркнул глава региона.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, глава регионального исполнительного комитета ОНФ в Псковской области Виктор Остренко сообщил на конференции, что в ближайшее время в регионе планируется систематизировать все обнародованные, засекреченные прежде, документы. Это поможет тем, кто до сих пор ищет информацию о своих родственниках, погибших или пропавших без вести в годы войны.

Кстати, к февралю 2020 года в свет выйдет сборник материалов о преступлениях нацистов — 22 региональных и 1 федеральный том, сообщила кандидат исторических наук, декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета, руководитель УНЦ «Новая Россия. История постсоветский России» Елена Малышева.

Организаторами конференции выступили администрация Псковской области, Псковский государственный университет, Государственный архив Псковской области и Витебский государственный университет имени П. М. Машерова.

Работа экспертов продолжится 15 ноября.