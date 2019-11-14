Новый ФАП готовится к открытию в Себежском районе

20:52, 14 ноября 2019, ПАИ

В деревне Березка Себежского района в рамках нацпроекта «Здравоохранение» к открытию готовится новый фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, объект, установленное оборудование и условия, в которых будет проводиться приём пациентов, оценили вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, главврач Себежской районной больницы Андрей Захаров, представители регионального комитета по здравоохранению и администрации муниципалитета.

Планируется, что ФАП откроется до конца этого года, сейчас объект проходит процедуру лицензирования. В новом фельдшерско-акушерском пункте размещены кабинеты врача общей практики, педиатра, гинекологический и хирургический кабинеты. ФАП полностью оснащён медицинским оборудованием, которое необходимо для первичного осмотра и диагностики. Приём пациентов будут вести специалисты Себежской районной больницы, работая по совмещению, а с 2020 года на постоянной основе будет работать фельдшер.

По итогам осмотра Вера Емельянова положительно оценила построенный ФАП, и отметила, что он обязательно будет востребован у местного населения. Вице-губернатор также поблагодарила главного врача за проделанную работу и должный контроль над реализацией социально значимого проекта.

На строительство ФАПа были направлены 4,5 млн рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» по нацпроекту «Здравоохранение». Доступ к высокоскоростному интернету будет предоставлен в рамках подключения социально-значимых объектов по нацпроекту «Цифровая экономика».

До конца текущего года в Псковской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» откроются 13 ФАПов. На эти цели направлены около 60 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.