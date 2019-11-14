Псково-Печерский монастырь реконструируют

22:31, 14 ноября 2019, ПАИ

Псково-Печерский монастырь будет реконструирован. Соответствующий проект реконструкции уже находится в стадии разработки. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сообщает ТАСС.

По словам владыки, последняя реконструкция Псково-Печерского монастыря завершилась в начале 1970-х годов при наместнике монастыря отце Алипии. «Понятно, что уже много надо менять - прошло почти 50 лет», - отметил митрополит Тихон и подчеркнул, что при разработке нового проекта реконструкции архитектуру монастыря менять не будут.

Ранее митрополит Тихон заявлял, что в ноябре начнётся реставрация пещер Псково-Печерского монастыря и работы по укреплению склонов, которые их окружают. По его словам, в некоторых местах уже появились обвалы, образовались полости между склонами и пещерами.

В Псковской области многие памятники находится в аварийном или предаварийном состоянии. В частности, Свято-Троицкий кафедральный собор Пскова близок к аварийному состоянию.