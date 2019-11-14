0
22:31
Псково-Печерский монастырь реконструируют
21:57
Митрополит Тихон: Троицкий собор в Пскове находится в предаварийном состоянии
20:34
Рассекреченные документы о злодеяниях нацистов обнародовали в Пскове: Изучаем материалы
20:24
Городские автобусы стали реже ездить в Пскове
18:46
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия
18:02
Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове
17:14
«У нас Rolls Royce, чуваки!»: Редкую модель лимузина купили блогеры в Псковской области
Еще новости
Общество

Псково-Печерский монастырь реконструируют

Псково-Печерский монастырь будет реконструирован. Соответствующий проект реконструкции уже находится в стадии разработки. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сообщает ТАСС.

По словам владыки, последняя реконструкция Псково-Печерского монастыря завершилась в начале 1970-х годов при наместнике монастыря отце Алипии. «Понятно, что уже много надо менять - прошло почти 50 лет», - отметил митрополит Тихон и подчеркнул, что при разработке нового проекта реконструкции архитектуру монастыря менять не будут.

Ранее митрополит Тихон заявлял, что в ноябре начнётся реставрация пещер Псково-Печерского монастыря и работы по укреплению склонов, которые их окружают. По его словам, в некоторых местах уже появились обвалы, образовались полости между склонами и пещерами.

В Псковской области многие памятники находится в аварийном или предаварийном состоянии. В частности, Свято-Троицкий кафедральный собор Пскова близок к аварийному состоянию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псково-Печерский монастырь реконструируют
14 ноября 2019
Псково-Печерский монастырь реконструируют
Митрополит Тихон: Троицкий собор в Пскове находится в предаварийном состоянии
14 ноября 2019
Митрополит Тихон: Троицкий собор в Пскове находится в предаварийном состоянии
Городские автобусы стали реже ездить в Пскове
14 ноября 2019
Городские автобусы стали реже ездить в Пскове
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия
14 ноября 2019
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия 4
Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове
14 ноября 2019
Начата очередная проверка по факту земляных работ вблизи Анастасьевской часовни в Пскове
«У нас Rolls Royce, чуваки!»: Редкую модель лимузина купили блогеры в Псковской области
14 ноября 2019
«У нас Rolls Royce, чуваки!»: Редкую модель лимузина купили блогеры в Псковской области
«Предстоит большая работа по рассекречиванию документов»: Научная конференция и проект «Без срока давности» в Пскове (ВИДЕО)
14 ноября 2019
«Предстоит большая работа по рассекречиванию документов»: Научная конференция и проект «Без срока давности» в Пскове (ВИДЕО)
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей
14 ноября 2019
Туроператоры: Венеция в ноябре - непопулярное направление среди псковичей

Идет загрузка...