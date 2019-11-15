В водку перестанут добавлять золотые хлопья и аромадобавки

09:14, 15 ноября 2019, ПАИ

Производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками может прекратиться с 2021 года. Причиной станет новый техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции», который вступает в силу в 2021 году, пишет газета «Известия».

Документ не предусматривает включения элементов декора в водку и другие ликеро-водочные изделия. При этом позволяется использовать только растительное сырье и другие пищевые компоненты.

Производители уже предложили Минфину скорректировать документ, сняв эти ограничения.

Использование элементов декора дает изготовителям возможность создавать оригинальные напитки к памятным датам. Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г.

Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.