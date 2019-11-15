Андрей Царёв провёл ликбез для российских дефектологов

09:52, 15 ноября 2019, ПАИ

III Всероссийский съезд дефектологов, организованный Министерством просвещения России и Институтом коррекционной педагогики Российской академии образования, проходит в Москве. В работе съезда участвуют педагоги и специалисты из школ Псковской области. С докладом перед собравшимися выступил директор Цетра лечебной педагогики (ЦЛП) Андрей Царев.

«У меня было сразу два сообщения, одно из них касалось работы федерального ресурсного центра, созданного на базе Центра лечебной педагогики и ПсковГУ. Речь шла о повышении квалификации специалистов, которые занимаются обучением и воспитанием детей с тяжёлыми нарушениями развития. Эти специалисты приезжают к нам на курсы в Центр лечебной педагогики, кроме того, и специалисты из нашего центра ездят в другие регионы, чтобы проводить курсы там. Тема образования детей с тяжёлыми нарушениями развития относительно новая, поэтому интерес к ней был достаточно большой, и курсы состоялись более чем в половине регионов страны», - рассказал Андрей Царёв корреспонденту Псковского агентства информации.

Второй доклад директора ЦЛП был посвящён программам для взрослых людей, которые стационарно проживают в учреждениях социальной защиты и ранее не получали образование. «Сейчас такая программа разрабатывается специалистами ЦЛП. С января 2020 года она будет внедряться для таких учреждений в России», - отметил Андрей Царёв.

Кроме того, 15 ноября на съезде состоится награждение методиста федерального ресурсного центра и ЦЛП Елены Рудаковой за личный вклад в развитие дефектологии и верность профессии.