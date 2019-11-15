50-рублевые монеты могут появиться в России

10:57, 15 ноября 2019, ПАИ

В России может начаться выпуск монет номиналом 50 рублей. Об этом заявил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко, сообщает «Газета.ру».

По его словам, за запуск монеты такого номинала выступают представители вендинговой индустрии. Она необходима им для выдачи сдачи. Однако специалист подчеркнул, что при выпуске такой монеты необходима уверенность, что она прослужит 20-30 лет. В то же время он отметил, что из-за развития безналичной оплаты вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новых денег «неочевиден».

В данный момент регулятор следит за ситуацией и если возникнут объективная необходимость и выгода в выпуске монеты таким номиналом, то решение будет принято, подчеркнул представитель Центробанка.