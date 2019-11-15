0
12:17
Кризисная служба для женщин с детьми: Куда бежать от мужа-насильника?
11:37
Сергей Судаков: В Псковской области велась антипризывная кампания
11:24
Журналист газеты «Невельский вестник» поборется за «Народное признание» в номинации «Талант»
11:03
ПАИ-live с новым военным комиссаром региона ЭФИР ЗАВЕРШЕН
10:33
Фрагмент конской сбруи найден в одном из курганов Пскова
10:06
ФОТОФАКТ: Сотрудники псковской Госавтоинспекции сдали кровь
09:37
Михаил Ведерников расскажет о преступлениях нацистов на телеканале «Россия 1»
Еще новости
Общество

50-рублевые монеты могут появиться в России

В России может начаться выпуск монет номиналом 50 рублей. Об этом заявил заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко, сообщает «Газета.ру».

По его словам, за запуск монеты такого номинала выступают представители вендинговой индустрии. Она необходима им для выдачи сдачи. Однако специалист подчеркнул, что при выпуске такой монеты необходима уверенность, что она прослужит 20-30 лет. В то же время он отметил, что из-за развития безналичной оплаты вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новых денег «неочевиден».

В данный момент регулятор следит за ситуацией и если возникнут объективная необходимость и выгода в выпуске монеты таким номиналом, то решение будет принято, подчеркнул представитель Центробанка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сергей Судаков: В Псковской области велась антипризывная кампания
15 ноября 2019
Сергей Судаков: В Псковской области велась антипризывная кампания
Журналист газеты «Невельский вестник» поборется за «Народное признание» в номинации «Талант»
15 ноября 2019
Журналист газеты «Невельский вестник» поборется за «Народное признание» в номинации «Талант»
ПАИ-live с новым военным комиссаром региона ЭФИР ЗАВЕРШЕН
15 ноября 2019
ПАИ-live с новым военным комиссаром региона ЭФИР ЗАВЕРШЕН
Фрагмент конской сбруи найден в одном из курганов Пскова
15 ноября 2019
Фрагмент конской сбруи найден в одном из курганов Пскова
ФОТОФАКТ: Сотрудники псковской Госавтоинспекции сдали кровь
15 ноября 2019
ФОТОФАКТ: Сотрудники псковской Госавтоинспекции сдали кровь
Михаил Ведерников расскажет о преступлениях нацистов на телеканале «Россия 1»
15 ноября 2019
Михаил Ведерников расскажет о преступлениях нацистов на телеканале «Россия 1»
Новый военком Псковской области станет гостем ПАИ-live
15 ноября 2019
Новый военком Псковской области станет гостем ПАИ-live 1
Псково-Печерский монастырь реконструируют
14 ноября 2019
Псково-Печерский монастырь реконструируют 1

Идет загрузка...