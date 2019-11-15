Автомобиль наехал на ногу жительнице Великих Лук

11:28, 15 ноября 2019, ПАИ

55-летняя женщина пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 18:40 14 ноября во дворе одного из домов на улице Некрасова в южной столице региона 48-летний водитель Mitsubishi не пропустил при выезде из дворовой территории женщину-пешехода, в результате чего автомобиль наехал ей на ногу.

Великолучанка получила закрытый перелом пальца ноги, госпитализация ей не потребовалась. По факту ДТП проводится проверка, добавили в ведомстве.