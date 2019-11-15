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Общество

Названы самые подделываемые документы в России

В России доверенности являются самыми подделываемыми документами, которые регулярно выявляют нотариусы, сообщает RT со ссылкой на данные федеральной нотариальной палаты.

Так, в больших городах поддельные доверенности составляют от 55 до 65% от общего количества подделок. В частности, к ним относятся документы по недвижимости.

Ещё от 15 до 20% составляют нотариально удостоверенные переводы, в том числе документы об образовании и переводы паспортов с неправильными данными. От 10% до 15% поддельных документов приходится на завещания и договоры купли-продажи.

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