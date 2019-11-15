Более 450 заявителей воспользовались услугой «ТП под ключ» в Псковской области

11:27, 15 ноября 2019, ПАИ

С начала 2019 года Псковский филиал «Россети Северо-Запад» реализовал 67 договоров технологического присоединения к электросетям «под ключ». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», всего с начала реализации проекта «ТП под ключ» в сентябре 2016 года услугой воспользовался 451 абонент в Псковской области. Услуга «технологическое присоединение под ключ» предлагается заявителям, заключившим договор на подключение к электросетям с компанией «Россети Северо-Запад» в Псковской области.

В рамках стандартного договора на техприсоединение заявитель получает только точку подключения, после чего он должен самостоятельно приобрести и установить щит и приборы учета, вводные выключатели, заземляющие устройства и прочее оборудование. Теперь полный пакет услуг по подключению можно заказать в электросетевой организации. Таким образом, заявитель получает выполнение всего комплекса работ по договору ТП, в том числе и тех, которые он должен был сделать на своей стороне самостоятельно.

Как отмечают в Управлении технологического присоединения и перспективного развития Псковского филиала, заказчику «ТП под ключ» предлагается оптимальный по соотношению цены и качества пакет услуг.

«Специалисты «Россети Северо-Запад» имеют необходимые квалификации для качественного выполнения работ, которые заявитель доверяет нам сделать на своей территории, - отметили в Управлении. – И электросетевое предприятие, со своей стороны, уверено, что объект подключен в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок, и будет функционировать корректно и безопасно».

Стоимость услуги «ТП под ключ» определяется отдельно для каждого конкретного случая, расходные материалы и оборудование уже включены в пакет услуги. Заказ услуги доступен в личном кабинете на интернет-портале компании «Россети Северо-Запад» или в офисах очного обслуживания потребителей в Пскове, Великих Луках, Опочке и Бежаницах.

Подать заявку на техприсоединение теперь можно на едином специализированном портале ПАО «Россети» https://портал-тп.рф. Переход к единому электронному «окну» сокращает время рассмотрения заявок. При этом привычный потребителю функционал сохраняется: на портале можно самостоятельно искать точки подключения на интерактивной карте, рассчитывать мощность подключаемых устройств и стоимость услуги техприсоединения, отслеживать все этапы подключения к электросети, обмениваться документами (в том числе с использованием ЭЦП) без посещения офиса.