День пожарной и электробезопасности прошел в гуманитарном лицее Пскова

11:35, 15 ноября 2019, ПАИ

Традиционный день пожарной и электробезопасности прошел в гуманитарном лицее Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», мероприятие проводится с 2013 года и организуется при участии и поддержке Псковского филиала «Россети Северо-Запад», Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Псковской области, ГУ МЧС России по Псковской области и ВДПО. В нынешнем году учащиеся четвертых классов подготовили творческие выступления на конкурс агитбригад и показали свои знания в ходе тематической игры по станциям.

Игровые станции были посвящены основным темам в сфере пожарной и электробезопасности – правилам поведения при возгорании и эвакуации, навыкам оказания первой медпомощи, основным правилам электробезопасности. Так, на станции «Подружись с электричеством» ребята продемонстрировали свои знания об использовании бытовых электроприборов и безопасном поведении вблизи электросетевых объектов. На станции «Пожарная часть» четвероклассники смогли примерить спецодежду пожарных и посоревноваться в пожарной эстафете.

В качестве поощрительных призов участники комплексного Дня безопасности получили полезные подарки от энергетиков: предупреждающие плакаты по правилам поведения вблизи электросетевых объектов и тематические расписания уроков.

Акция прошла в рамках подготовки к участию в региональной комплексной акции по пожарной и электробезопасности. Победители внутришкольного соревнования представят гуманитарный лицей на городском этапе конкурса, который стартует в Пскове 20 ноября.