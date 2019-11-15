Сергей Судаков: В Псковской области велась антипризывная кампания

11:37, 15 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области через интернет неизвестные лица вели антипризывную кампанию. Об этом заявил военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков в эфире проекта ПАИ-live 15 ноября.

«Для меня удивительно, что кто-то занимается антипризывной кампанией, это же нарушение конституции», - подчеркнул военком. По его словам, для этой деятельности злоумышленники использовали сайт «Как откосить от армии», на котором был также размещён прайс на их услуги.

«Мы сразу же связались с прокуратурой, полицией, главами районов, я доложил губернатору, что деятельность сайта надо прекращать, так как он идет вразрез с конституцией, - рассказал Сергей Судаков. - После наших обращений они сразу «затихарились».

15 ноября отмечают Всероссийский день призывника. Он и стал поводом для визита военкома в редакцию и общения с читателями в рамках прямого эфира.