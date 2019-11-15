Псковский военком: Условия службы сейчас великолепные

11:49, 15 ноября 2019, ПАИ

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Условия службы в армии сейчас великолепные, заявил военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков в эфире проекта ПАИ-live 15 ноября.

По его словам, в настоящее время быт в воинских частях - «одно удовольствие»: убрана старая мебель, все казармы оборудованы горячей водой, соблюдается тепловой, бактерицидный режим, есть удобные средства личной гигиены. Также введены в эксплуатацию ортопедические кровати (жесткая основа и мягкий матрас), в каждой казарме - стиральные машины, чайные комнаты.

«Питание очень важно для военнослужащих, нагрузки большие, поэтому есть хочется все время», - добавил военком и рассказал, что военнослужащим на выбор дают два первых, два вторых, фрукты, соки, молоко, кофе, сгущенку. В рационе увеличено количество калорий.

Кроме того, в военкомате каждому призывнику дают обмундирование по роду войск, чтобы в ВС он «приехал приличным человеком». «Одеваем по сезону», - уточнил Сергей Судаков.

Он отметил, что военнослужащим сразу выдается банковская карточка с 2 тыс. рублей на счету и сим-карты, чтобы призывники могли позвонить родственникам, сообщить, куда их отправили. Военком добавил, что телефоны военнослужащим иметь можно, но выдаются они только в личное время (обычно вечером), в служебное время ими пользоваться запрещено.