Названа причина смертельного ДТП в Пушкиногорском районе

11:45, 15 ноября 2019, ПАИ

На автодороге Новгородка — Пушкинские Горы произошло ДТП, в котором погиб один и пострадали два человека. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 22-летний водитель за рулем автомашины ВАЗ-21102 14 ноября в 1:15 на 8 километре данного участка дороги при совершении обгона не справился с управлением и выехал на левую обочину, затем машину отбросило, было пробито ограждение и транспортное средство оказалось в придорожной канаве.

В салоне автомашины находились в этот момент помимо водителя еще и два пассажира — двое мужчин в возрасте 24 лет.

Все участники ДТП получили травмы и были госпитализированы в Островскую межрайонную больницу. Один из них скончался в медучреждении.

По предварительной версии, водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.