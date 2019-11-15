Страх остаться без автомобиля заставил великолучанина выплатить 200 тысяч рублей

12:19, 15 ноября 2019, ПАИ

Страх лишиться автомобиля заставил великолучанина выплатить материальный ущерб в размере 200 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Должник из Великих Лук по решению суда обязан был заплатить 250 тысяч рублей за причиненный им юридической организации материальный ущерб. Для взыскания задолженности судебный пристав неоднократно арестовывал имущество неплательщика. Под арест попадала мебель и бытовая техника гражданина, но результатов действия пристава не приносили. В течении года должник выплатил лишь 50 тысяч рублей.

Затем было принято решение об аресте автотранспортного средства, принадлежащего должнику. Узнав об этом, великолучанин полностью погасил свою задолженность.