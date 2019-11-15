Сразу две новогодние ярмарки «ART-ель» пройдут в Пскове в конце декабря

13:09, 15 ноября 2019, ПАИ

Сразу две новогодние ярмарки подарков ручной работы «ART-ель» пройдут в Пскове в конце декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Первая ярмарочная площадка откроется в новом торгово-развлекательном центре Fjord Plaza и будет работать 21 и 22 декабря. Вторая площадка разместится в спортивно-развлекательном парке «Простория» и примет мастеров и покупателей 28-29 декабря. Торговые ряды традиционно будут работать с 12:00 до 18:00.

Псковские умельцы представят неординарные, запоминающиеся вещицы, которые можно подарить на Новый год друзьям и родным. Здесь можно будет найти новогодние игрушки, украшения для ёлки, сладости, открытки, авторские сумки, сувениры из всевозможных материалов, бижутерию, косметику и многое другое.

Мастера, которые хотели бы принять участие в работе ярмарки, могут оставлять свои заявки в группе «ART-ели» в соцсети в «ВКонтакте» или по телефону +7-921-117-10-73 (Дарья).