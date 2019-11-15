Пскович украл у работодателя деньги для покупки продуктов и подгузников

13:58, 15 ноября 2019, ПАИ

До двух лет тюрьмы грозит неоднократно судимому 30-летнему жителю Пскова за кражу денег у работодателя, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

Пскович работал на автомойке на улице Белинского. 6 октября ночью он находился на рабочем месте и украл 9 тысяч 600 рублей выручки от указания услуги по мойке автомобилей. Деньги мужчина потратил на продукты питания и подгузники для ребенка.

Уголовное дело по факту кражи направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.