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Общество

Пскович украл у работодателя деньги для покупки продуктов и подгузников

До двух лет тюрьмы грозит неоднократно судимому 30-летнему жителю Пскова за кражу денег у работодателя, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

Пскович работал на автомойке на улице Белинского. 6 октября ночью он находился на рабочем месте и украл 9 тысяч 600 рублей выручки от указания услуги по мойке автомобилей. Деньги мужчина потратил на продукты питания и подгузники для ребенка.

Уголовное дело по факту кражи направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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