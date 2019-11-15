«Умные» остановки появятся в России в 2020 году

14:14, 15 ноября 2019, ПАИ

В России в 2020 году в пилотном режиме могут появиться «умные» остановки, которые станут вызывать автобусы, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.

По его словам, «умная» остановка будет автоматически выводить автобус на маршрут, если на ней соберется от пяти до десяти человек. Для этого пассажирам нужно будет нажать специальную кнопку, после чего система вычислит количество людей с помощью видеодетектора.

Кроме того, на остановке будут установлены кнопки для вызова социального такси пенсионерам и льготникам. Предусмотрен и заказ автобуса для групп пассажиров заранее.

«Умные» остановки планируют создать в пилотном режиме вначале в Самарской, Волгоградской и Курской областях, а затем – в Московской, Тамбовской и Томской областях. В 2021 году проект планируют запустить в полноценном режиме.