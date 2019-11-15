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Общество

100-летие отмечает клинико-диагностическая лаборатория Псковской областной больницы

15 ноября клинико-диагностическая лаборатория Псковской областной клинической больницы отмечает 100-летие с момента своего создания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Кабинет лаборатории в Пскове открылся в 1919 году, и с этого момента лечение пациентов стало вестись с помощью лабораторных исследований, а не как раньше, когда заболевания диагностировались исключительно на основании жалоб больного и осмотра врачом.

«В настоящее время постановка диагноза пациентам без проведения исследований невозможна, поэтому в качестве структурного подразделения лаборатория является значимым звеном для всей больницы», - отметил главврач учреждения Анатолий Волков.

По его словам, ежегодно в лаборатории проводится свыше миллиона исследований в год, что примерно составляет 300 тысяч тестов в сутки. На базе отделения функционирует современное медицинское оборудование. Оно позволяет проводить лабораторные исследования с минимальным участием персонала. Это биохимические, гематологические и иммунохимические анализаторы, а также анализаторы свертывающейся системы и газового состава крови.

«Достоверность диагностики в областной больнице очень высока. Это подтверждается результатами федеральной программы контроля качества проводимых исследований. За 15 лет этого сотрудничества нареканий на результаты наших анализов мы не получали, чем, несомненно, гордимся», - подчеркнул главврач.

Клинико-диагностическая лаборатория Псковской областной больницы является прародителем всей лабораторной службы региона. В настоящий момент в этом отделении работает 10 врачей-лаборантов, 28 фельдшеров-лаборантов и 8 сотрудников младшего медицинского персонала.

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