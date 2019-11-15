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Общество

ФОТОФАКТ: Пожарные машины приехали к техническому лицею в Пскове

Фото: Артём Кудрявцев

В Пскове две пожарные машины прибыли на улицу Некрасова к дому № 9, в котором находится Псковский технический лицей. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети в «ВКонтакте».

Территория лицея была огорожена лентами, а пожарные зашли внутрь здания, чтобы оценить причины вызова, отметили очевидцы.

Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области подтвердили информацию о реагировании. «Сработала пожарная сигнализация и на место выехали спасатели», - отметили в пресс-службе. Осмотр показал, что вызов оказался ложным.

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