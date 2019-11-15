Скорость движения транспорта в псковском микрорайоне «Соколицы» ограничат до 40 км/ч

15:42, 15 ноября 2019, ПАИ

Скорость движения транспорта в псковском микрорайоне «Соколицы» ограничат до 40 км/ч. Такое решение принято на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 15 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С просьбой обеспечить безопасность пешеходов по просьбе жителя микрорайона в адрес комиссии обратился депутат городской Думы Григорий Стороненков. По словам псковича, в поселке уже сейчас более 60 многоквартирных и частных домов, и их строительство продолжается, поэтому есть смысл поставить дорожные знаки, оповещающие водителей о жилой зоне.

Представитель ГИБДД пояснил, что это невозможно, так как улицы микрорайона имеют статус общегородских. «Не можем мы городские улицы приравнивать к жилой застройке», - отметил сотрудник ведомства.

«Мы не против ограничения скорости, но ограничить её, например, до 20 км/ч будет неправильно», - отреагировал глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Тогда активист «Убитых дорог» Дмитрий Цопов предложил установить лежачих полицейских, «раз решение о снижении скорости до 20 км/ч там незаконно».

«Самое здравое будет поставить знак «40», - резюмировал дискуссию Александр Братчиков. Присутствующие на комиссии одобрили это предложение.