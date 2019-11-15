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В Великих Луках с четвёртого этажа недостроенного терапевтического корпуса межрайонной больницы упал человек

В больницу Великих Лук 15 ноября доставлен молодой мужчина. Его привезли на скорой помощи из недостроенного терапевтического корпуса Великолукской межрайонной больницы. Этой ночью 21-летний великолучанин упал с четвёртого на второй этаж здания. Как сообщил корреспонденту Псковского агентства информации руководитель Следственного отдела по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области Станислав Кожевников, по предварительным данным, пострадавший был пьян.

По словам очевидцев, из-за своего состояния молодой человек потерял равновесие и упал в незакрытый пролёт. После падения с высоты его в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Пациент находится в коме.

Назначены экспертизы, которые должны определить степень тяжести полученных им телесных повреждений, а также следователи надеются прояснить информацию о наличии в крови алкоголя.

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